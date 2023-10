Vito Ni Quinton Baloyi a.k.a Xikwembu Xa Radio…

Tani hi mutsonga WA xiviri ndhavuku eka mina wu vula leswaku Ni ti nyungubyisa hi vu mina na rixaka ra mina.Ndhavuko WA mina hi wona wu endlaka leswaku niva na vunwini na Ku tiva leswaku Ni Mani na Kona Ni huma kwini.tani hi Mutsonga xidzi mfuwo na ndhavuko wa mina hi swona swini hambanisaka na tinxaka tinwana.eka mina ndhavuko wo vula leswaku ndzi tinyungubyis hi vu mina tani hi Mutsonga WA xiviri.Tani hi Mutsonga ndhavuko wa mina hi wona wu endlaka leswaku ni tiva timintsu ta mina.Tani hi Mutsonga Ku na swihlawulekiso leswi swi endlaka leswaku Ni va Mutsonga wa xiviri,swofana na swakudya swa xintu,swiambalo swa swo fana Na xibelani,tinjhovo na swinana.Eka mina ndhavuko wu vula Ku tinyungubyisa hi leswi ndzi nga xiswona na Ku tekela enhlokweni rixaka ra mina.