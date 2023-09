#ThobelaBomma

Re le Thobela FM re ikgantšha ka go tsebagatša seeta sa mohuta wa diteki sa Bomma! #ThobelaBomma! Ka seeta se re rata go hlompha Bomma ka tema yeo ba e kgathago mo maphelong a rena le go laetša seriti sa botswadi.

Go rena bjalo ka kgašo, segwera sa mohuta wo se hlalosa bothakga bja seyalemoya le kgwebo. Se se hlaloša gape maikemišetšo a rena a go nyaka go ba ketapele go tša kgašo ka mokgwa wa go hloma segwera le dikgwebo potlana tšeo batheeletši , balatedi le barati ba Thobela FM ba dithabelago.

Se ke mathomo a dilo tše dintšhi tše di botse tša Thobela FM e di direlago batheeletši.

Re setše re hlokotšwe bjalo ka kgašo ya bobedi ya go tšea ga botse ka mo naganeng (2nd coolest radio station in SA), go reka dieta tše, etela https://bommasneakers.com/product/thobelabomma/ Thobela FM Mošate wa tsebo le Boithabišo