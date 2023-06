THOBELA FM FETŠA MENGWAGA YE MASOMETSHELA THARO

Naa ke diphihlelelo dife tše dikgolo tša go ikgetha tša Thobela FM ge e fetša mengwaga ye masometshela tharo?

Ka go gata dikgato tšeo di ilego tša gatwa ke bašomi bao ba thomilego le kgašo ye, ka go tswala setswalle sa go ya go ile le magoši le baetapele ba setšo. Ka go thwala bontšhi bja baswa go godiša leleme la Sepedi. Ka go tšwela pele go etela mafelo le go gaša fao batheeletši ba rena ba dulago gona.

Naa seyalemoya sa Thobela FM se netefaditše bjang go kgatha tema ga batheeletši bjalo ka seyalemoya sa setšhaba?

Ka go dumelela batheeletši go tšea karolo ka go romela melaetša, go letša megala bjalo bjalo. Se se golo ke gore, Setiši se se sepela le mabaka, ka fao se na le mekgwa ka moka ya sebjalobjalo ya go boledišana.

Thobela FM e tsebega ka go ba ketapele ya diyalemoya ka mo Limpopo mo e bile e wela ka gare ga di radio tše di kaone tše hlano ka tša go theeletšwa kudu ka mo Afrika Borwa. Naa ke mathadinthako afe ao le a šomišago go kgonagatša se?

Šetši sa Thobela FM se na le setswalle se se botse le magoši gammogo le baetapele ba setšo , se raloka mmino wa go bonala wa leleme la Sepedi. Šetši sa Thobela FM se šomiša tshwantšhetšo tšweledi ya Mahlakung go hlalosa ditaba tšeo di a ago setšhaba.

Setiši se se fa batheeletši sebaka sa gore ba tšee karolo go. Mananeo ka mokwa, go tšwa go dipoledišano goya go mmino.

Naa ke maikemišetšo afe ao o ratago go abelana le batheeletši ba thobela fm?

Thobela FM e tlo utulla badiragatši ba mmalwa ba go diragatša ka leleme la letswele.

Thobela FM e tlo tliša tshwantšhetšo tšweledi ya Mahlakung Bathong.

Thobela FM e tlo tšwela pele go bopa setswalle le makgoši

Thobela FM etlo thuša dikgwebo tše nnyane go gola.