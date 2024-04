Munghana Lonene FM, Makombandlela!!

Munghana Lonene FM,Makombandlela yiya emahlweni yiku dyondzisa, yi ku nyanyula no ku letela hi minkarhi hinkwayo. Ha ha cepulela hiku Cep..Cep..cepuuuu,lembe xi radio lerintswa ri fikile! Hi swi twile swirilo swa n’wina, Afrika va vulavula yi ta haxiwa tiawara timbirhi hi Khalanga Pat Mathebula, a hi se tshama hi mi dyisa mahlanhla!Majaha mambirhi ya ta ku tisela N’wayitelo hi Mugqivela ku nga Ike Ngobeni na Sydney Baloyi.

N’wana-N’wa-Gee wa ha ta aka mindyangu na wena eka Gongomela, wa ha ta dzudza vurhongo na Xikwembu xa Radio “The Quintonizer “.Phaphama ya ha haxiwa Dj Brian na Connizer, SwaRisima na Khensani Nyango, Dzumba na Mina na Ike Ngobeni, Khoma-Ndlela na Dj Matt na Lindiva.Xiyanimoya xi endla vutomi bya muyingiseri byi va na nkoka.Munghana Lonene FM, Makombandlela .

By Rose Makhubele