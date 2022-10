Mina hi Mina celebrates 4 000 episodes

Mina hi mina I ntlangu wa swiphemu lowu wu nga sungula hi ti 6 ta nhweti ya Nyenyankulu ( March) 2006 . Mabulandlela eka vatsari va ntlangu lowu ku ve Paradaise Dyson Nkuna laha Roy Ngobeni AKA Msaka Xikhumba a ku ri muhumelerisi (onge moya wa yena wu nga wisa hi ku rhula) ehansi ka vurhangeri bya ‘MMM’ Million Mabunda lava va nga ya eku wiseni. Ntlangu lowu nga sungula epurasini ra ka Madonoro wu kongomisiwe emapurasini laha a ku paluxiwa mahanyelo ya le mapurasini. Ntlangu lowu a wu lo helela emapurasini ntsena kambe na le madorobeni na le mayinini wu ku khumbile na swona wa ha ya emahlweni wu khumba vutomi bya mani na mani. Ehandle ka vatlangi lava a va tlanga hi Xitsonga tani hiloko hi haxa hi ririmi leri, ntlangu wu katse Khelobedu, Tshivhenda hambi ku ri Xinghezi na Afrikaans leti to pfa ti tshwetiwa nyana. Proffessor OR Chauke, Peggy Ndleve na Masocha Conny Lubisi hi van’wana va vatsari va ntlangu lowu. Vona va nyiketane xinhongani na Victor Maringa, Shaddy Mabasa na Satisfied Ngobeni loko muhumelerisi ku ri Sunnyboy Beka Baloyi loyi a nga nyiketana na Ali Maluleke.

Ntlangu wa mina hi mina wu kume risiva eka laha wu nga kuma xiyimo xo sungula eka masagwadi lawa a ya vuriwa MTN Radio Awards. Munghana Lonene FM I xitichi xo sungula xa nhlangano wa vuhaxi ku sungula ntlangu wa swiiphemu wa muxaka lowu wa Soapy lavan’wana va lo sala hi le ndzhaku. Na sweswi va ha rikona vatlangi vo fan ana Nghondwana na Karlina lava va nga sungula na wona ku suka jkwale ku sunguleni. Ntlangu lowu wu khumba leswi humelelaka eka vutomi bya masiku hinkwawo ku fana na vugevenga, rihanyo, ndhavuko, nkoka wa rirmi, timhaka ta swa vukosi, mahanyelo ya ximanguva lawa, sweswo ko va ku tshweta swintsongo. Ntlangu lowu wu famba na minkarhi.

Hi vufambisi bya tatana Magubane na ku seketeriwa hi Ruth Maphophe hi ku tirhisana na vatlangi, muhumelerisi na vatswari hi ti yimiserile ku tirh hi matimba leswaku ntlangu lowu wu antswa ku suka laha ku ya emahlweni.

Happy 4000 episodes ya vuhaxi.