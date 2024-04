DIPHETOGO TSA MAMANEO MO GO THOBELA FM: 2024-25

Go thoma ka la pele Moranang (Aporele) Thobela FM e tlo ba le diphetogo tsa mananeo mo gare ga beke le mafeleng a beke. Diphetogo tsa ngwaga wa 2024/25 ga e di kaalo gomme tsona di eme ka tsela ye:

Lenaneo la Mesong – Ditlalememeso le tlo gašwa ke Leornard Legodi le Lethabo Mathatho go thoma ka 06h00-09h00 Mošupologo go fihla ka Labohlano.Ga bjale lenananeo la mesong le be le swerwe ke Leornadrd Legodi le Poelano Setwaba

le tlo gašwa ke go thoma ka 06h00-09h00 Mošupologo go fihla ka Labohlano.Ga bjale lenananeo la mesong le be le swerwe ke Leornadrd Legodi le Poelano Setwaba Lenaneo la mosegare la mmino – E ba lenna le tlo gašwa ke Mankoko-Baby go thoma ka iri ya 13h00-15h00 Mošuplogo go fihla ka Labohlano. Mankoko o be a gaša lenaneo la mathapama Ntšhirogele 15h00-18h00

le tlo gašwa ke go thoma ka iri ya 13h00-15h00 Mošuplogo go fihla ka Labohlano. Mankoko o be a gaša lenaneo la mathapama Ntšhirogele 15h00-18h00 Thobela e kgonne go thiba di-ri tše pedi tšeo go tšona go bego go ralokwa mmino fela ntle le mogaši( Automation) Mosupologo go fihla Labohlano. Gona fao hlomilwe lenaneo le le mpsha – Ditorong Tša Ka. Lona le tlo gašwa ke Sandile Dikgari go thoma 01h00-03h00 Mošupologo go fihla ka Labohlano. Sandile o be a gaša lenaneo la mathapama- Ntshirogele 15h00-18h00

Lona le tlo gašwa ke go thoma 01h00-03h00 Mošupologo go fihla ka Labohlano. Sandile o be a gaša lenaneo la mathapama- Ntshirogele 15h00-18h00 Lenaneo la Mathapama- Ntšhirogele le tlo gašwa ke Skhumbuzo Mbatha le Poelano Setwaba go thoma ka 15h00-18h00.

go thoma ka 15h00-18h00. Lenaneo la Sontaga la mmino- Melodi ya boiketlo 11h00-13h00, le tlo gašwa ke Sandile Dikgari. Peleng lenaneo le , le be le gašwa ke Skhumbuzo Mbatha..

Thobela FM e hlohloetša batheeletši go theeletša setiši se ka go ya go 87.6 MHZ – 92.1 MHZ diyalemoyeng tša bona. Gape ba ka hwetsa Thobela FM mo go www.thobela fm live go mararankodi a leago (website) gape le kanaleng ya 815 mo go DSTV.

By Mmankwe Sebola