RFP/IT/2022/31:MAINTENANCE AND SUPPORT OF SYMANTEC ENDPOINT SECURITY COMPLETE SOLUTION FOR A PERIOD OF 5 YEARS

Bid Advertisement Date 07 July 2022 Bid Documents Available From National Treasury’s tender portal (http://www.etenders.gov.za) SABC Website (http://www.sabc.co.za/sabc/tenders/) Virtual briefing session NONE Venue / Link for virtual Briefing Session NONE Bid Closing Date and Time 29 July 2022 AT 12H00 Noon Contact details tenderqueries@sabc.co.za Attachments RFP- Symantec Endpoint Protection suite._ (002)

File size: 642 KB Downloads: 11