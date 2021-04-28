RFQ RFQ/TVL/2021/49
RFQ ISSUE DATE 28 April 2021
RFQ DESCRIPTION PROVISION OF DATA CLEANING SERVICES FOR SABC TV
LICENCE FOR A PERIOD OF FIVE YEARS
RFQ BRIEFING SESSION DATE n/a
CLOSING DATE & TIME 14 May 2021 AT 12HOO
Submissions must be emailed to: SABC RFQSubmissions@sabc.co.za on or before the closing date of this RFQ.
PLEASE NOTE THAT AS FROM 01 JULY 2016 COMPANIES THAT ARE NOT REGISTERED WITH CSD SHALL NOT
BE CONSIDERED
For queries, please contact Nyandano Nemukula on email nemukulan@sabc.co.z
RFQ/TVL/2021/49:PROVISION OF DATA CLEANING SERVICES FOR SABC TV LICENCE FOR A PERIOD OF FIVE YEARS
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