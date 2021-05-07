RFQ RFQ/TV/2021/50 RFQ ISSUE `DATE 07 MAY 2021 RFQ DESCRIPTION PROVISION OF ASPERA SOFTWARE SERVICE SUPPORT AND MAINTENANCE FOR A PERIOD OF 12 MONTHS CLOSING DATE & TIME 19 MAY 2021 AT 12HOO
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RFQ/TV/2021/50:PROVISION OF ASPERA SOFTWARE SERVICE SUPPORT AND MAINTENANCE FOR A PERIOD OF 12 MONTHS
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