RFQ/LOG/2021/67:APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER TO ASSIST WITH PROVIDING CLEANING SERVICES FOR NORTHERN CAPE (KIMBERLY AND PLATFONTEIN) FOR A PERIOD OF TWELVE (12) MONTHS

RFQ RFQ/LOG/2021/67
RFQ ISSUE :DATE 10 JUNE 2021
RFQ DESCRIPTION APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER TO ASSIST WITH PROVIDING CLEANING SERVICES FOR NORTHERN CAPE (KIMBERLY AND PLATFONTEIN) FOR A PERIOD OF TWELVE (12)
CLOSING DATE & TIME 24 JUNE 2021 AT 12HOOpm
Submissions must be emailed to: SABC RFQSubmissions@sabc.co.za on or before the closing date of this RFQ.
PLEASE NOTE THAT AS FROM 01 JULY 2016 COMPANIES THAT ARE NOT REGISTERED WITH CSD SHALL NOT BE CONSIDERED
For queries, please contact Blonde Ngoepe via email ngoepeBK@sabc.co.za