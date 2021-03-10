RFQ RFQ/LOG/2021/35 RFQ ISSUE `DATE 10 MARCH 2021 RFQ DESCRIPTION APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER FOR PROVISION OF EMERGENCY HAZARDOUS RESPONSE & ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SERVICES PROVIDER ON AN AS AND WHEN REQURED BASIS FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS CLOSING DATE & TIME 19 MARCH 2021 AT 12H00
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RFQ/LOG/2021/35:APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER FOR PROVISION OF EMERGENCY HAZARDOUS RESPONSE & ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SERVICES ON AN AS AND WHEN REQURED BASIS FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
RFQ RFQ/LOG/2021/35 RFQ ISSUE `DATE 10 MARCH 2021 RFQ DESCRIPTION APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER FOR PROVISION OF EMERGENCY HAZARDOUS RESPONSE & ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SERVICES PROVIDER ON AN AS AND WHEN REQURED BASIS FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS CLOSING DATE & TIME 19 MARCH 2021 AT 12H00