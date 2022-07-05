RFQ ISSUE DATE 05 July 2022 RFQ DESCRIPTION PROVISION OF CAR WASH SERVICSE FOR SABC FLEET VEHICLES FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS BRIEFING SESSION N/A CLOSING DATE & TIME 21 July 2022 AT 12H00
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RFQ/LOG/2022/80:PROVISION OF CAR WASH SERVICSE FOR SABC FLEET VEHICLES FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS
RFQ ISSUE DATE 05 July 2022 RFQ DESCRIPTION PROVISION OF CAR WASH SERVICSE FOR SABC FLEET VEHICLES FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS BRIEFING SESSION N/A CLOSING DATE & TIME 21 July 2022 AT 12H00