RFQ ISSUE `DATE 30 AUGUST 2022
RFQ DESCRIPTION SUPPLY AND DELIVERY OF GENERATOR DIESEL FOR SABC
POLOKWANE AND THOHOYANDOU FOR THE PERIOD OF 3 YEARS
NON-COMPULSORY SITE
BRIEFING SESSION
N/A
CLOSING DATE & TIME 21 SEPTEMBER 2022 AT 12H00
Submissions must be emailed to: SABC RFQSubmissions@sabc.co.za on or before the closing date of this
RFQ.
PLEASE NOTE THAT AS FROM 01 JULY 2016 COMPANIES THAT ARE NOT REGISTERED WITH CSD
SHALL NOT BE CONSIDERED
For queries, please contact Azwinaki Munyai on email tenderqueries@sabc.co.za
RFQ/LOG/2022/128:SUPPLY AND DELIVERY OF GENERATOR DIESEL FOR SABC POLOKWANE AND THOHOYANDOU FOR THE PERIOD OF 3 YEARS
RFQ ISSUE `DATE 30 AUGUST 2022