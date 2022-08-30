RFQ ISSUE `DATE 30 AUGUST 2022
RFQ DESCRIPTION
PROVISION OF REPAIRS, SERVICE AND MAINTENANCE OF FIRE
DETECTION SYSTEM AND GAS SUPPRESSION FOR SABC
POLOKWANE AND THOHOYANDOU FOR THE PERIOD OF 3 YEARS
NON-COMPULSORY SITE
BRIEFING SESSION
Date: 06 SEPTEMBER 2022
Time: 10:00
Venue: SABC POLOKWANE
CLOSING DATE & TIME 20 SEPTEMBER 2022 AT 12H00
Submissions must be emailed to: SABC RFQSubmissions@sabc.co.za on or before the closing date of this
RFQ.
PLEASE NOTE THAT AS FROM 01 JULY 2016 COMPANIES THAT ARE NOT REGISTERED WITH CSD
SHALL NOT BE CONSIDERED
For queries, please contact Azwinaki Munyai on email tenderqueries@sabc.co.za
RFQ/LOG/2022/123:PROVISION OF REPAIRS, SERVICE AND MAINTENANCE OF FIRE DETECTION SYSTEM AND GAS SUPPRESSION FOR SABC POLOKWANE AND THOHOYANDOU FOR THE PERIOD OF 3 YEARS
RFQ ISSUE `DATE 30 AUGUST 2022