RFQ ISSUE `DATE 18 AUGUST 2022 RFQ DESCRIPTION APPOINTMENT OF SERVICE PROVIDER FOR MAINTENANCE & RESTORATION OF RADIO PARK EXTERNAL CONCRETE WALLS AND FAÇADE AT AUCKLAND PARK CAMPUS AS ONCE OFF PROJECT CLOSING DATE & TIME 01 SEPTEMBER 2022 AT 12HOO
Submissions must be electronically submitted to RFQSubmissions@sabc.co.za on or before the closing date of this RFQ,
The Tenderer shall have a CIDB Grading of minimum 4GB. The Tenderer shall provide a valid certificate at the time of closing and at the time of award.
For queries, please contact Porcia Ntozini via email: Tenderqueries@sabc.co.za
RFQ/LOG/2022/121:APPOINTMENT OF SERVICE PROVIDER FOR MAINTENANCE & RESTORATION OF RADIO PARK EXTERNAL CONCRETE WALLS AND FAÇADE AT AUCKLAND PARK CAMPUS AS ONCE OFF PROJECT
RFQ ISSUE `DATE 18 AUGUST 2022 RFQ DESCRIPTION APPOINTMENT OF SERVICE PROVIDER FOR MAINTENANCE & RESTORATION OF RADIO PARK EXTERNAL CONCRETE WALLS AND FAÇADE AT AUCKLAND PARK CAMPUS AS ONCE OFF PROJECT CLOSING DATE & TIME 01 SEPTEMBER 2022 AT 12HOO