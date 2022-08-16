RFQ/LOG/2022/119:SUPPLY AND DELIVERY OF FUEL AT SABC BLOEMFONTEIN, KIMBERLY & PLATFONTEIN’S REGIONS FOR A PERIOD OF FIVE (5) YEARS

RFQ ISSUE `DATE 16 AUGUST 2022 RFQ DESCRIPTION SUPPLY AND DELIVERY OF FUEL AT SABC BLOEMFONTEIN, KIMBERLY & PLATFONTEIN’S REGIONS FOR A PERIOD OF FIVE (5) YEARS BRIEFING SESSION N/A CLOSING DATE & TIME 05 SEPTEMBER 2022 @ 12:00
Submissions must be electronically emailed to RFQSubmissions@sabc.co.za on or before the closing date of this RFQ.
PLEASE NOTE THAT AS FROM 01 JULY 2016 COMPANIES THAT ARE NOT REGISTERED WITH CSD SHALL NOT BE CONSIDERED.
For queries, please contact Doctor Baloyi via email: Tenderqueries@sabc.co.za