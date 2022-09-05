RFQ ISSUE `DATE 30 August 2022
RFQ DESCRIPTION PROVISION OF SERVICE PROVIDER FOR PARKING
REFURBISHMENT AT SABC POLOKWANE (ONCE OFF )
COMPULSORY SITE BRIEFING
SESSION
Date: 05 September 2022
Time: 10:00
Venue: SABC POLOKWANE
CLOSING DATE & TIME 15 September 2022 AT 12H00
Submissions must be emailed to: SABC RFQSubmissions@sabc.co.za on or before the closing date of this
RFQ.
PLEASE NOTE THAT AS FROM 01 JULY 2016 COMPANIES THAT ARE NOT REGISTERED WITH CSD
SHALL NOT BE CONSIDERED
For queries, please contact Azwinaki Munyai on email tenderqueries@sabc.co.za
RFQ/LOG/2022/113:PROVISION OF SERVICE PROVIDER FOR PARKING REFURBISHMENT AT SABC POLOKWANE
RFQ ISSUE `DATE 30 August 2022