RFQ/IT/2022/92:APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER TO SUPPLY SABC WITH METRO ETHERNET LINK TO SA POST OFFICE FOR A PERIOD OF 5 YEARS

RFQ RFQ/IT/2022/92 RFQ ISSUE `DATE 19 July 2022
NON-COMPLUSORY BRIEFING SESSION N/A RFQ DESCRIPTION APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER TO SUPPLY SABC WITH METRO ETHERNET LINK TO SA POST OFFICE FOR A PERIOD OF 5 YEARS CLOSING DATE & TIME 10 August 2022 @ 12:00
Submissions must be electronically emailed to RFQSubmissions@sabc.co.za on or before the closing date of this RFQ.
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