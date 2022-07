RFP/LOG/2022/34:THE SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF HEAT PUMPS AND PANEL HEATERS AT SABC RADIO PARK BUILDING

Bid Advertisement Date 28 July 2022

Bid Documents Available From

National Treasury’s tender portal

(http://www.etenders.gov.za)

SABC Website

(http://www.sabc.co.za/sabc/tenders/)

Bid Closing Date and Time 19 August 2022 @12h00 PM

Contact details RFPSubmissions@sabc.co.za

Preference point system

80/20 or 90/10 preference system will be used

for this bid whichever is applicable

CIDB Grading

A minimum of 7 ME

http://web.sabc.co.za/digital/stage/tenders/A3281MW-PL-007_-_PLANT_ROOM_M2_(K2)_HOT_WATER_STORAGE_TANK_PLANT_LAYOUT.pdf

http://web.sabc.co.za/digital/stage/tenders/A3281MW-PL-004_-

_PLANT_ROOM_M3_(29TH_FLOOR)_HOT_WATER_STORAGE_TANK_PLANT_LAYOUT.pdf

http://web.sabc.co.za/digital/stage/tenders/A3281MW-PL-008_-_HOT_WATER_GENERATION_PLANT_PLAN.pdf

http://web.sabc.co.za/digital/stage/tenders/A3281MW-PL-005_-_PLANT_ROOM_M1_HOT_WATER_GENERATION_PLANT_LAYOUT.pdf

http://web.sabc.co.za/digital/stage/tenders/A3281M-AC-001-OFFICE_HEATER_REPLACEMENT_LAYOUT.pdf

http://web.sabc.co.za/digital/stage/tenders/A3281MW-PL-006_-_PLANT_ROOM_M2_HEAT_PUMP_PLANT_LAYOUT.pdf

http://web.sabc.co.za/digital/stage/tenders/Annexure_C-Tender_Specification_and_BOQ.pdf