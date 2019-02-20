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RFP-HEN-2019-13_ RFP -SUPPLY DELIVERY INSTALLATION AND COMMISSIONING OF HVAC SYSTEM FOR SABC MCR AREA_20.02.2019
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00112-HVAC-01- SABC HENLEY TV BUILDING MCR SERVER ROOM VOID AHU PLANT 16 EXISTING HVAC SYSTEM Rev A_
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00112-HVAC-02- SABC HENLEY TV BUILDING MCR SERVER ROOM VOID AHU PLANT 16 NEW PROPOSED HVAC SYSTEM Rev B_
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00112-HVAC-03- SABC HENLEY TV BUILDING MCR SERVER ROOM VOID AHU PLANT 16 NEW PROPOSED HVAC SYSTEM 3D SECTIONS Rev A _opt
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BOQ-SUPPLY DELIVERY INSTALLATION AND COMMISSIONING OF HVAC SYSTEM FOR SABC HENLEY MCR SERVER ROOM
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BOQ-SUPPLY DELIVERY INSTALLATION AND COMMISSIONING OF HVAC SYSTEM FOR SABC HENLEY MCR SERVER ROOM
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